Canicule: voici quand le pic de chaleur sera atteint

Cette nuit, le ciel sera peu nuageux avec plus tard quelques nuages élevés et des minima de 13 à 20 degrés.

Le temps restera chaud et ensoleillé ce samedi après-midi, avec des maxima jusqu’à localement 34 degrés Celsius, selon l’Institut royal météorologique (IRM).

Dimanche

Le soleil sera voilé par des nuages d’altitude de plus en plus nombreux. Les températures maximales seront encore plus élevées, jusqu’à 35 degrés par endroits.

Lundi

On assistera à une augmentation du risque d’averses et d’orages, mais avec des températures en baisse. Les maxima retomberont autour de 26 degrés.

Mardi

Le temps sera généralement sec avec des maxima de 28 degrés.