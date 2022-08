D1A: le SC Charleroi renoue avec le succès et enfonce Seraing en fin de match (0-1)

Dans le cadre de la quatrième journée du championnat de Belgique de football, Charleroi s’est imposé 0-1 à Seraing samedi grâce à un but de Jackson Tchatchoua (85e). Dans le même temps, le Cercle de Bruges et Malines ont partagé l’enjeu (0-0). Au classement, les Zèbres (7e) comptent 6 points, Malines (11e) et le Cercle (15e) 4 et les Métallos sont toujours à zéro.

Chez les Métallos, José Jeunechamps a préféré Daniel Oparé et Marius Mouandilmadji à Marvin Tshibuabua et Sandro Trémoulet. Le coah des Zèbres, Edward Stiill a apporté des changements tant en défense qu’en attaque dont ont fait les frais Stefan Knezevic, blessé, Loïc Bessile, Anass Zaroury et Youssouph Badji au profit de Jonas Bager, Adem Zorgane, Tchatchoua et Nadhir Benbouali