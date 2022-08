Seraing – Charleroi: Benbouali loupe manque une grosse occasion, la rencontre s’emballe (0-0, direct)

Les deux équipes ont la pression et elles le savent ! Après les trois premières journées de championnat, Seraing ne compte, pour le moment, aucun nul, ni aucune victoire. Il est donc temps pour les hommes de José Jeunechamp de prendre des points. Face à lui, Charleroi n’est pas beaucoup mieux et Edward Still l’a avoué : la pression est présente. Défaits la semaine dernière face à Ostende, ses hommes lui doivent donc une revanche.

Les compositions

Seraing : Dietsch, Conceicao, Sylla, Lepoint, Opare, Lahassaini, Bernier, Sissoko, Abanda, Elisor, Mouandilmadji.

Charleroi : Koffi, Bager, Kayembe, Andreou, Zorgane, Gholizadeh, Ilaimaharitra, Tchatchoua, Morioka, Nkuba, Benbouali.

