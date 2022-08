Premier League: festival de Kevin De Bruyne, buteur et passeur, Leicester et ses Belges battus par Arsenal (vidéos)

Avec un Kevin De Bruyne en grande forme, Manchester City n’a fait qu’une bouchée de Bournemouth samedi lors de la deuxième journée de Premier League (4-0). Ilkay Gundogan ouvrait le score (19e) et Kevin De Bruyne doublait la mise d’un subtil extérieur du pied (31e) avant d’offrir le troisième but à Phil Foden (37e). Un but contre son camp de Jefferson Lerma donnait au score son allure finale (79e). Manchester City réussit parfaitement son début de saison avec un 6/6, Bournemouth compte 3 points en deux rencontres.

Youri et Tielemans et Timothy Castagne étaient tous deux dans le onze initial de Leicester qui a été battu par Arsenal (4-2) grâce à un doublé de Gabriel Jesus (23e et 35e) et des buts de Granit Xhaka (55e) et de Gabriel Martinelli (76e) contre un but de William Saliba contre son camp (53e) et un but de James Maddison (74e). Albert Sambi Lokonga est resté sur le banc alors que Dennis Praet a remplacé Tielemans à la 63e minute de jeu. Arsenal réussit un début de saison parfait avec deux victoires en autant de journées. Leicester ne compte qu’un point sur six.