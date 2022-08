Une défense dépassée, un milieu effacé: les bulletins du Standard face à Westerlo

Les Rouches se sont inclinés sur la pelouse du promu Westerlo. Une défaite tout à fait logique quand on voit les prestations individuelles des Liégeois…

5 Bodart : Sa passe décisive sur le but de Tapsoba restera bien anecdotique, tant la majeure partie du jeu s’est déroulée dans son grand rectangle. Trop souvent abandonné par sa défense, le portier n’a pas grand-chose à se reprocher sur les buts encaissés. Il remporte brillamment son duel face à Vetokele à la 53e. Même si cela restera anecdotique aussi…

3,5 Dewaele : Il y a mis de la combativité et de l’envie mais, parfois, ces deux ingrédients ne suffisent pas à faire un bon plat. Souvent perdu entre l’intelligent Bernat et l’intenable Nene, il est bien trop lent que pour empêcher ce dernier d’aller tromper Bodart sur le deuxième but. Remplacé par Shamir à la 87e.