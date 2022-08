Exploit belge aux championnats européens: Lotte Kopecky sacrée championne d’Europe de la course à l’élimination

Un bruit sourd, celui des vélos qui s’enchevêtrent et des corps qui tombent, lourdement, sur une piste en bois où le contrôle de toute trajectoire devient soudain impossible. La finale de la course à élimination, à laquelle participait Lotte Kopecky, a ce samedi soir été entachée de plusieurs chutes, ternie par la blessure dont a été victime la championne du monde de la spécialité, Letizia Paternoster.

L’Italienne (23 ans), consciente mais immobilisée par mesure de prudence sur l’anneau du Messe Munchen, a dû être transportée l’hôpital. Au total, quatre concurrentes étaient éliminées dans cette violente embardée. Dans une ambiance subitement retombée de plusieurs crans, la course était suspendue 30 minutes. Et les chances de Lotte Kopecky, déjà épaisses avant le coup de pistolet initial, prenaient encore plus de densité.