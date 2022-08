Comment s’habiller lors des vagues de chaleur

Que faut-il porter lors des canicules ? Comment se protéger des rayons du soleil, et quelles matières de vêtements choisir ?

Yasmine Akel, gérante d’un magasin de vêtements interrogée par RTL conseille de porter des vêtements amples pour laisser passer l’air, et déconseille les vêtements serrés. Et en particulier pour quelqu’un qui souhaite porter des manches longues.

A savoir : les vêtements noirs protègent davantage des rayons du soleil que les vêtements clairs. Mais ces derniers ont l’avantage de moins absorber la chaleur.

Pour les chaussures, mieux vaut opter pour des chaussures ouvertes pour éviter la transpiration.

Les bijoux plaqués or et en acier inoxydable ont l’avantage de résister à la transpiration et aux douches.