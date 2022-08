Malgré un but annulé, Charles De Ketelaere réussit ses débuts avec l’AC Milan! (vidéo)

Par Belga et rédaction

L’AC Milan a entamé la défense de son titre de champion en battant l’Udinese 4-2, samedi lors de la 1e journée de Serie A. Chez les vainqueurs, Alexis Saelemaekers et Charles De Ketelaere sont montés au jeu simultanément (71e) et Divock Origi un peu plus tard (84e).

Rodrigo Becao (2e, 0-1) a directement porté les visiteurs au commandement mais les Milanisti ont répliqué par Theo Hernandez (11e, 1-1) et Ante Rebic (15e, 2-1). Le club du Frioul a jeté un froid sur San Siro en égalisant par Adam Masina (45e+3, 2-2)

La seconde période a aussi débuté par un coup d » éclat mais cette fois, à l’avantage de Milan, qui a repris les devants par Brahim Diaz (46e, 3-2). Pour le moment, l’Espagnol est préféré à De Ketelaere, qui l’a d’ailleurs remplacé (71e). À la montée du duo belge, le score était acquis puisque Rebic avait signé son doublé (68e, 4-2). Charles De Ketelaere a toutefois failli s’illustrer avec un but pour ses débuts, mais celui-ci a été annulé en raison d’un hors-jeu.