Battu à Westerlo, le Standard retombe de très haut

Articulé autour du même onze de base que lors de ses deux dernières sorties, le Standard a subi, samedi à Westerlo, sa deuxième défaite de la saison, inquiétante dans les chiffres mais plus encore dans la manière. En ayant cru, l’espace de onze minutes exactement, pouvoir sauver les apparences à la faveur de deux buts un peu tombés du ciel. Dix minutes entre le 2-1 signé par Tapsoba, fraîchement monté au jeu, sur un long ballon et donc un assist de… Bodart, et le but de Laursen inscrit contre son camp. Et, en toute fin de match, soixante secondes entre le but de Dussenne, sur un nouveau centre parfait de Canak, et celui de Foster pour porter le score final à 4-2.