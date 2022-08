Jackson Tchatchoua délivre le Sporting Charleroi et enfonce Seraing (vidéo)

Pour ce duel wallon, la donne était simple : la défaite était interdite aussi bien pour Seraing que pour le Sporting de Charleroi. Et ce sont finalement les Zèbres qui se sont imposés aussi tardivement que méritoirement dans cette rencontre grâce à un but importantissime de Tchatchoua. « C’était important de rester qui on est, au fur et à mesure du match, ce qu’on n’avait pas fait contre Ostende la semaine dernière après le 1-2 », pointait Edward Still après le coup de sifflet final. « C’était important d’être appliqué et jusqu’au-boutiste. »