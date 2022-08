Antoine Bernier après la défaite de Seraing: «L’esprit de tueur était à Charleroi»

Il aura été le plus actif au sein de l’attaque des Métallos, sans jamais être foncièrement dangereux. Les incursions de l’ailier n’auront toutefois pas permis d’éviter une nouvelle défaite à domicile contre un Charleroi bien plus efficace. « C’est la D1, tout se joue sur des détails », glisse le garçon avec amertume. « Nous n’étions pas moins forts qu’eux dans le jeu mais l’esprit du tueur se trouvait de leur côté ». La crispation, elle, se voulait bien palpable dans les jambes sérésiennes. « Une peur de mal faire, qui fait que nous n’osons pas assez. Il y a de la qualité dans ce noyau mais pour l’exploiter, il va falloir prendre des points ».

Une nécessité pour la confiance du vestiaire, mais aussi pour éviter de s’enliser dans les profondeurs du classement. « La saison commence à peine donc il n’y a rien de mal fait. Pas encore en tout cas. Maintenant, il est clairement temps de prendre des points. Contre Courtrai à la maison, lors de la seconde période à Anderlecht et même ici face Charleroi, j’avais le sentiment que nous pouvions réaliser quelque chose. Cela n’a malheureusement pas été le cas donc c’est frustrant. Il faut désormais se tourner vers la prochaine rencontre, sur la pelouse d’Eupen, en se disant que nous pouvons tenir la route. Nous allons bosser et encore bosser pour aller chercher le succès lors de ce déplacement. Celui dont nous avons besoin pour enchaîner… » Et surtout enfin lancer la saison des Métallos !