Joe Biden condamne l’«attaque brutale» contre Rushdie

Le président des Etats-Unis Joe Biden a condamné samedi l’« attaque brutale » la veille contre l’écrivain britannique et américain Salman Rushdie qui restait dans un état grave après avoir été violemment poignardé lors d’une conférence dans l’Etat de New York.

Le président, dans un communiqué, a salué M. Rushdie pour son refus « d’être intimidé ou réduit au silence » et a dit avec son épouse Jill Biden « ensemble avec tous les Américains et les peuples du monde entier prier pour sa santé et son rétablissement ».