L’Union Saint-Gilloise évacue sa déception contre Courtrai

L’Union avait à cœur d’évacuer l’énorme déception encaissée aux Rangers mardi. Et cela s’est vérifié dès les premières minutes de jeu. Les Saint-Gillois, soutenus par un public venu en nombre au Parc Duden en ce beau milieu de mois d’août, ont pris les Courtraisiens à la gorge dès l’entame de la rencontre. Après dix minutes, leur toute grosse pression portait déjà ses fruits. Lapoussin, intenable, se faisait accrocher par Sissoko dans la surface. C’était Teddy Teuma qui prenait ses responsabilités et qui ne tremblait pas au moment de convertir le penalty. Peu après la pause, l’international maltais, étincelant ce samedi soir, remettait le couvert et plaçait son équipe sur le velours, marquant son troisième but personnel de la saison. Pensait-il car les Courtraisiens, inexistants jusque-là, réduisaient la marque via l’ancien Unioniste Faïz Selemani. Un but qui n’allait toutefois pas porter à conséquences. Grâce à ce succès, son deuxième en championnat, l’USG monte, provisoirement, sur la troisième place du podium avec sept points.