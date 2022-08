«Mbappé est le propriétaire du PSG»: les likes de Neymar sur Twitter créent la polémique

En première mi-temps, le Paris Saint-Germain a obtenu un penalty et c’est Kylian Mbappé qui s’est chargé de le tirer pour son retour après une légère blessure. Le gardien de Montpellier a sorti un très bel arrêt pour garder le zéro. C’est après le match que plusieurs likes de Neymar sur Twitter ont agité les réseaux sociaux. L’attaquant brésilien a en effet aimé un tweet critiquant le fait que ce soit Kylian Mbappé qui ait tiré le penalty.

Dans la même rencontre, les Parisiens ont bénificié d’un second penalty, converti cette fois par Neymar. Ce dernier a également liké un tweet comparant les deux tireurs de penalty de ce samedi soir.

« C’est Mbappé qui tire les pénaltys au PSG. C’est une affaire de contrat, car dans aucun club du monde qui a Neymar, le mettrait en tant que second tireur ».La fin du tweet reparle du contrat juteux de Kylian Mbappé au PSG : « À cause du contrat, Mbappé est le propriétaire du PSG. »

Une polémique qui fait parler car Christophe Galtier a expliqué que c’est bel et bien Kylian Mbappé qui sera le tireur attitré cette saison. Devant Neymar et un certain Lionel Messi. Rendez-vous au prochain penalty pour connaître la suite de l’histoire.