D1A: un nouveau show pour Fabio Silva?

Auteur de quatre buts et une passe décisive en cinq sorties officielles, Fabio Silva est déjà incontournable du côté d’Anderlecht. Sa montée au jeu en Conférence League, ce jeudi, n’a fait que confirmer les choses. Généreux dans l’effort, agile balle aux pieds et efficace devant les cages, le Portugais pose sa carte de visite avec une aisance presque déconcertante. « Je suis heureux de jouer pour Anderlecht », a-t-il récemment lâché. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Mauves se frottent les mains d’avoir attiré un garçon qui a défrayé la chronique lorsque Wolverhampton avait déposé 40 millions sur la table pour s’attacher ses services en 2020.