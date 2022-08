Guerre en Ukraine: un «chantage russe» autour de la centrale nucléaire de Zaporijia?

Ukrainiens et Russes s’accusent de nouveaux tirs sur la centrale nucléaire de Zaporijia.

Kiev et Moscou ont de nouveau échangé samedi des accusations de tirs sur la centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande d’Europe, occupée par la Russie et visée à plusieurs reprises depuis une semaine.

« Limitez votre présence dans les rues d’Energodar ! Nous avons reçu des informations sur de nouvelles provocations de la part des occupants » russes, a indiqué sur Telegram l’agence nucléaire ukrainienne Energoatom, republiant le message d’un dirigeant local d’Energodar – ville dans laquelle se trouve la centrale – resté loyal à Kiev.