Liga: malgré une légère rotation dans le onze probable, Eden Hazard ne devrait pas être titularisé face à Almeria ce dimanche soir

Le Real Madrid débute sa saison en Liga ce dimanche soir. Les Merengue se déplacent à Almeria sur le coup de 22h. Encore une fois, plusieurs regards se porteront sur Eden Hazard, qui malgré une bonne présaison estivale, n’a disputé aucune minute lors de la Supercoupe d’Europa face à Francfort ce mercredi. Les Madrilènes s’étaient imposés 2-0 grâce à des buts de Karim Benzema et David Alaba.

Ce dimanche, le Real Madrid affronte donc Almeria et Carlo Ancelotti devrait faire quelques changements par rapport à son onze qui avait affronté Francfort. D’après le journal espagnol AS, Thibaut Courtois devrait commencer le match mais pas Eden Hazard. Marco Asensio serait titularisé à la place de Valverde qui lui jouerait au milieu de terrain avec Luka Modric et Tchouameni, nouvelle recrue madrilène. En attaque, Vinicius Jr et Karim Benzema devraient être encore une fois confirmés.