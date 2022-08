Koen Naert, un fameux titre à défendre

Sur la liste des sélectionnés pour l’Euro de Munich, en regard de son nom, figure la mention «qualifié par wild card». Du miel pour les yeux de Koen Naert qui, à sa lecture, peut ainsi se rappeler instantanément l’un des plus beaux moments de sa carrière de marathonien, ce titre européen conquis en 2018 dans les rues de Berlin.

«C’est sûr que ça rappelle de bons souvenirs!», dit le Flandrien. «Sur le plan émotionnel, cela reste sans doute le moment le plus fort de ma carrière, celui qui m’a permis de prendre confiance en moi, même si je pense que ma dixième place aux Jeux, l’été dernier, était intrinsèquement une meilleure performance. De plus, le marathon des championnats d’Europe n’a lieu que tous les quatre ans (1) et c’est donc un titre qu’on garde longtemps. J’imagine que j’aurai un dossard particulier au départ, lundi; cela me rend assez fier!»