L’incroyable scénario en Championship: ce gardien égalise pour son équipe dans le temps additionnel (vidéo)

Seny Dieng, gardien des Queens Park Rangers va se souvenir longtemps de ce match face à Sunderland pour le compte de la 3ème journée de Championship. Alors que son équipe était toujours menée dans le temps additionnel, le gardien sénégalais a décidé de monter lors d’un corner de son équipe.

Le corner est d’abord mal repoussé par la défense de Sunderland. Ilias Chair, qui avait déjà réduit l’écart pour QPR,cinq5 minutes plus tôt, envoie un centre dans la surface de réparation qui est repris de la tête par Seny Dieng. Son coup de casque est imparable et le gardien de Sunderland ne peut rien faire. Un but qui a évidemment surpris les joueurs de QPR et qui ont directement fêté l’égalisation avec leur gardien salvateur.