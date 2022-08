D1A: Anderlecht s’impose largement sur le terrain de Saint-Trond (0-3)

Fabio Silva toujours un ton au-dessus

L’Israélien a été à la base et la finition d’un très joli but collectif incluant Silva, Amuzu et Stroyekens. Dans le temps additionnel, le joueur prêté par Wolverhampton a marqué son troisième but en championnat – le cinquième de la saison – sur un superbe service de Trebel. Le Français avait déjà trouvé le Portugais dont la tête a heurté le poteau (35e). Sans avoir réalisé sa meilleure mi-temps de la saison, Anderlecht avait fait le plus gros du boulot. Avant de tranquillement gérer en bon père de famille la faible révolte trudonnaire – merci Van Crombrugge pour la vigilance – puis d’enfoncer le clou via Raman. Peu en réussite depuis le début de la saison, l’attaquant de poche a profité d’un excellent travail de Silva. Le Lusitanien a encore été dans pratiquement tous les bons coups : un but, un assist, un poteau et il aurait pu obtenir deux penalties. Il sera l’atout offensif numéro un des Mauves lors de la double confrontation face aux Young Boys de Berne. La tâche sera plus ardue que ce dimanche mais le Sporting entrera dans ce duel en pleine confiance et avec un effectif bien plus avancé qu’il y a douze mois.

Les buts : 43e Refaelov (0-1), 45e+ 4 Silva (0-2), 74e Raman (0-3).

Cartes jaunes : Bauer, Delcroix, Trebel, Coppens, Kagawa, Brüls, Debast.

Saint-Trond : Schmidt, Bauer, Leitsner, Al Dakhil, Hasioka, Boya (46e Van Dessel), Konaté, Brüls, Koita (79e Janssens), Bruno, Hayashi (40e Kagawa).