Véhicule en feu sur l’E411: la circulation reprend doucement vers Bruxelles (vidéo)

Un véhicule a pris feu et l’incendie s’est propagé à la végétation aux alentours.

La bande de gauche de l’autoroute E411, en direction de Bruxelles, a été rouverte dimanche vers 16h00, à la suite de l’incendie de broussailles survenu en début d’après-midi, sur et aux abords de la voirie, à hauteur de Wavre. On ne constatait plus de file, selon le site internet de la police fédérale.

L’incendie est sous contrôle, avait indiqué plus tôt, vers 14h45, une porte-parole de la police fédérale à l’agence Belga, précisant que la réouverture de la voirie en direction de la capitale était imminente. L’autoroute avait pu être complètement rouverte en direction de Namur vers 14h00, après que la circulation eut été réduite à une seule bande dans ce sens.