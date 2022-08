Débuts satisfaisants pour Charles De Ketelaere en Serie A: «Il n’y a aucun doute sur son talent»

Ce samedi soir, l’AC Milan a démarré la saison par une victoire sur l’Udinese sur le score de 4-2. Pourtant menés après deux petites minutes, les Rossoneri ont reversé la situation. Sur le banc, il y avait notamment trois Belges : Charles De Ketelaere, Divock Origi et Alexis Saelemaekers. Les trois sont finalement montés au cours de la deuxième période et après le match, Stefano Pioli, entraîneur du club lombard, s’est exprimé sur l’ancien joueur brugeois.

Charles De Ketelaere est arrivé pour 35 millions d’euros dans la cité lombarde et les attentes sont nombreuses. L’attaquant belge a joué une vingtaine de minutes face à l’Udinese, se montrant à plusieurs reprises. : « Les impressions sont très positives, c’est un gars très intelligent. Il sait lire les situations à l’avance, il n’a toujours pas la meilleure condition possible » expliquait Stefano Pioli après la rencontre. L’international belge a loupé une partie de la préparation estivale et doit encore retrouver un peu de forme physique : « Il n’y a aucun doute sur son talent, mais il vient d’un autre championnat et aura besoin de temps » conclut l’entraîneur italien.