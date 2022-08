Karel Geraerts sur la victoire des Unionistes: «Une bonne réaction après la ‘patate’ des Rangers»

Après la grosse déception de la ‘remontada’ subie face aux Rangers mardi dernier, Karel Geraerts était satisfait de la réaction de ses troupes. « Mentalement, c’était difficile pour nous », reconnaissait le T1 saint-gillois. « Car on a reçu une grosse ‘patate’ aux Rangers. Pas parce qu’ils étaient spécialement supérieurs à nous mais parce qu’on a oublié notre base, notre philosophie du foot. On n’a pas joué comme on sait le faire. Si les Rangers nous avaient tués avec des combinaisons ou des occasions, on l’aurait accepté. Mais là, c’était difficile à accepter. Je ne dis pas qu’on leur a donné la qualification mais on aurait pu faire mieux. Donc je suis très satisfait de la façon dont mes joueurs ont réagi contre Courtrai. »