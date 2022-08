Euro de cyclisme : Fabio Jakobsen champion d’Europe sur route, Tim Merlier termine 3e

Ce dimanche, Fabio Jaboksen a remporté le septième championnat d’Europe de cyclisme sur route. Le cycliste néerlandais devance Arnaud Démare et Tim Merlier.

Le Suisse Silvan Dillier et l’Autrichien Lukas Pöstlberger ont animé la course et ont créé une échappée. Malheureusement pour ce duo, les deux coureurs se sont fait reprendre à 28 kilomètres de l’arrivée.