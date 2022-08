Incendie sur l’E411 à Wavre: la circulation est rétablie, les pompiers sécurisent les habitations

À la suite d’un accident survenu en début d’après-midi sur l’autoroute E411 à Wavre, l’un des deux véhicules impliqués a pris feu. Il n’y a pas eu de victime, mais l’incendie s’est ensuite propagé à un talus de broussailles puis à une surface plus importante, entre l’autoroute et la chaussée de Namur.

« Les opérations sont terminées sur l’autoroute et ses abords. Les pompiers de Nivelles et de Wavre travaillent toujours dans le quartier des venelles de la Futaie et des Buissons, entre l’E411 et la chaussée de Namur, où de petites reprises de feu ont été constatées. Certains riverains inquiets appellent le 112, mais la situation est complètement sous contrôle », a expliqué, dimanche peu après 17h00, un porte-parole de la zone de secours du Brabant wallon à l’agence Belga.