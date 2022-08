Escalade: Chloé Caulier, si près et si loin du podium

On peut être une spécialiste de la grimpe et manquer l’ascension vers le podium pour une toute petite place. Ce dimanche, dans le centre-ville de Munich, sur une Königslatz inondée d’un soleil de plomb, c’est la douloureuse mésaventure qui est survenue à Chloé Caulier dans la finale de l’épreuve de bloc, en escalade, une épreuve qui avait attiré la grande foule mise en condition par une musique aux beats ensorcelants et par une mascotte bien inspirée qui arrosait régulièrement le public.

Alors qu’elle avait brillé lors des qualifications et des demi-finales, où elle avait respectivement terminé première et deuxième, et que tous les espoirs lui étaient donc permis, la Bruxelloise a fini à une ingrate 4e place avec 30,7 pts, loin derrière le trio de tête composé de la Slovène Janja Garnbret, la première championne olympique de l’histoire, l’an dernier à Tokyo (56,0), l’Allemande Hannah Meul (52,9) et la Française Oriane Bertone (52,5).