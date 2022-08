D1A: un but contre son camp de Lambert offre à l’Antwerp un quatrième succès d’affilée à Eupen Avec douze points au compteur, les Anversois occupent seuls la tête du classement.

Par Bemga Publié le 14/08/2022 à 21:29 Temps de lecture: 2 min

L’Antwerp a aligné un quatrième succès d’affilée dimanche en s’imposant 0-1 à Eupen, via un autogoal de Boris Lambert (78e). Seule équipe avec le maximum de points (12), l’Antwerp occupe logiquement la première place avec trois unités d’avance sur Anderlecht. Eupen occupe la 16e position avec trois points. Chez les Pandas, la défaite à Genk a laissé des traces puisque l’exclusion de Stef Peeters et la blessure d’Abdul Nurudeen ont obligé Bernd Storck à titulariser Gary Magnée et Lennart Moser. Du côté anversois, Mark van Bommel a gardé sur le banc Anthony Valencia et lui a préféré Koji Miyoshi.

S’il a eu la possession du ballon, l’Antwerp ne s’est pas créé de réelles occasions même si Michael Frey est passé près du but sur un centre au second poteau de Michel-Ange Balikwisha (12e).Voyant que le gardien adverse était trop avancé, Toby Alderweireld a tenté sa chance de son camp. Le gardien était battu mais l’envoi du Diable rouge est passé à côté du but eupenois. Les spectateurs n’ont pas eu non plus grand-chose à apprécier de la part des Pandas, qui ont obtenu un penalty pour une faute de Richie De Laet sur Regan Charles-Cook, mais le VAR a interpellé l’arbitre Jan Boterberg pour lui indiquer que la poussée avait été commise juste à l’extérieur de la surface de réparation (45e+2).