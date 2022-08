D1A: le Club de Bruges domine facilement OHL et renoue avec la victoire

Après quatre journées, les Blauw en Zwart (4e) comptent 7 points, un de moins que La Gantoise (3e), deux qu’’Anderlecht (2e) et cinq du leader, l’Antwerp. OHL (9e) en possède un de moins que les Brugeois.

A OHL, Marc Brys a dû remplacer Mykola Kukharevych, blessé pendant l’échauffement, par Hamza Mendyl. Carl Hoefkens a offert à Abakar Sylla, 19 ans, sa première titularisation et a renvoyé Owen Otasowie sur le banc en compagnie de Lang. Le début de rencontre a conforté le coach des Blauw & Zwart dans ses choix puisque son équipe a mis le feu à la défense louvaniste. Bruges croyait même avoir ouvert la marque par Nielsen, mais le Danois était en position hors-jeu (3e). En plus, Louis Patris était intervenu in-extrémis pour empêcher qu’un ballon dans la profondeur de Hans Vanaken n’arrive dans la foulée de Bjorn Meijer (7e).

Le Club de Bruges a renoué avec la victoire dimanche en battant 0-3 OHL avec des buts de Casper Nielsen (34e), Ferrán Jutglà (42e) et Noa Lang sur penalty (53e).

OHL pensait avoir mis un terme à la domination brugeoise lorsque sur une perte de balle de Sylla, Dylan Ouédraogo a basculé le ballon en direction Nachon Nsingi, qui a battu Simon Mignolet, mais le VAR a annulé le but pour une position hors-jeu préalable de l’attaquant louvaniste (23e). Après cet intermède, les Brugeois ont flirté à plusieurs reprises avec le but avant que Nielsen ne profite d’une mauvaise passe en retrait de Kristiyan Malinov à son gardien Valentin Cojocaru (34e, 0-1). Bruges a aussi pu compter sur le talent de Jutglà: lancé par Kamal Sowah, l’Espagnol a déjoué Cojocaru et a semé Ewoud Pletinckx pour doubler le score (42e, 0-2).

La reprise a été animée par les Louvanistes, qui ont regretté qu’un tir de Musa Al Tamari frappe le poteau alors que Mignolet était battu (48e). Le milieu jordanien allait se mettre négativement en évidence en commettant un penalty sur Lang, qui était monté au jeu à la place d’Andreas Skov Olsen, blessé (41e). Vanaken a manqué la transformation de ce penalty, mais l’arbitre l’a fait recommencer estimant que Cojocaru avait quitté sa ligne trop tôt. Lang s’’est chargé de remédier à la situation (53e, 0-3).

Malgré l’absence de suspense, la rencontre a encore généré plusieurs occasions dont la plus évidente a été pour Bruges, mais Vanaken a de nouveau manqué la transformation d’un penalty (85e).

