Wolfsburg et ses Belges n’ont pas tenu face au Bayern Munich et l’excellent Jamal Musiala (vidéo)

Wolfsburg s’est incliné 2-0 dimanche sur la pelouse du Bayern Munich dans le cadre de la deuxième journée du championnat d’Allemagne. Chez les Loups, Casteels et Bornauw ont joué tout le match alors que Vranckx est monté au jeu en fin de rencontre.

Les hommes de Julian Nagelsmann n’auront finalement laissé la tête du championnat que 45 heures, le temps que Dortmund renverse Fribourg (3-1) vendredi soir dans le Brisgau et que le Bayern déroule une nouvelle partie sans faute dimanche en fin d’après-midi.

Avec une nouvelle démonstration de Jamal Musiala, joueur offensif en forme de Munich en ce début de saison, le Bayern a signé dimanche une deuxième victoire en dominant Wolfsburg (2-0) et conserve son fauteuil de leader à l’issue de la deuxième journée de Bundesliga.

Après deux journées de Bundesliga, il n’y a déjà plus que deux équipes avec deux victoires au compteur, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, prémices d’un duel à venir dans la quête de la +Meisterschale+, le trophée remis en fin de saison au champion.

Dans une Allianz Arena bercée par un vent qui a fait tourner les deux éoliennes entourant le stade, le Bayern a pris son temps en ce dimanche estival par une trentaine de degrés au thermomètre, contrairement à leurs deux premiers matches (Supercoupe contre Leipzig 5-3 et à Francfort en championnat 6-1), où le premier but était tombé dans les dix premières minutes.

Après une demi-heure brouillonne au cours de laquelle Sadio Mané s’est logiquement vu refuser un but pour hors-jeu par la VAR et Benjamin Pavard a vu sa tête repoussée par la transversale sur corner, le Bayern a trouvé une première faille dans la défense de Wolfsburg.

Accroché sur son contrôle orienté, Jamal Musiala a poursuivi son action, et d’une frappe sèche du droit à une vingtaine de mètres imparable pour Koen Casteels dans les buts de Wolfsburg (33e).

Deux buts refusés par la VAR pour Mané

Le jeune international allemand (19 ans, 15 sélections) est l’homme fort offensivement de ce début de saison du Bayern, insaisissable en Supercoupe sur la pelouse de la Red Bull Arena, et déjà trois buts en Bundesliga, en tête du classement des meilleurs buteurs.

«C’est un joueur extrêmement humble. Il veut toujours apprendre et s’améliorer, il est bien élevé. J’ai déjà dit que je n’ai pas grand-chose à faire. Le groupe est plus étoffé que l’an passé et il enchaîne les bonnes prestations. S’il le fait, comme aujourd’hui, il va encore marquer quelques buts», a commenté Nagelsmann en conférence de presse après le match.

En pleine confiance, comme en témoignent son aile de pigeon ou sa «Madjer» tentées en toute décontraction, Musiala confirme toutes les attentes placées en lui, alors que le sélectionneur allemand Hansi Flick compte sur lui pour la Coupe du monde au Qatar en décembre.

Dans le dernier quart d’heure de la première période, le Bayern a fait le siège du but des «Loups», Pavard décochant une frappe des 25 mètres qui prenait la direction de la lucarne mais a été sortie par Casteels. Et Thomas Müller a doublé la mise juste avant la pause, déviant astucieusement un tir de Joshua Kimmich (43e).

En seconde période, Sadio Mané a une nouvelle fois vu la VAR annuler un but, pour une position de hors-jeu plus serrée que sur le premier. Il a laissé sa place pour les dix dernières minutes au Français Mathys Tel.

Les décuples champions d’Allemagne en titre ont géré leur seconde période alors qu’à partir de la fin août un rythme de deux matches par semaine jusqu’au Mondial attend le Bayern.