Athlétisme: Delphine Nkansa, le sprint en souriant

Ne cherchez plus l’athlète de la délégation belge la plus heureuse d’être à l’Euro de Munich : Delphine Nkansa est déclarée vainqueur par KO ! « Je souris trop ! », dit-elle en pouffant. « Je pensais que j’allais être stressée en arrivant, mais pas du tout ! Il n’y a que quand j’ai vu Nafi Thiam – parce que c’est Nafi Thiam quand même ! – que je me suis fait toute petite. Je n’ai même pas osé l’aborder… »