Etats-Unis: Salman Rushdie va un peu mieux

L’intellectuel britannique et américain de 75 ans n’est plus sous assistance respiratoire et «la voie du rétablissement a commencé», s’est félicité son agent Andrew Wylie dans un communiqué transmis au Washington Post.

Cette attaque vendredi matin sur la scène d’un amphithéâtre du centre culturel de la ville tranquille de Chautauqua, près du lac Erié dans le nord de l’Etat de New York, a choqué en Occident mais a été saluée par des extrémistes musulmans.

L’intellectuel britannique et américain de 75 ans n’est plus sous assistance respiratoire et «la voie du rétablissement a commencé», s’est félicité son agent Andrew Wylie dans un communiqué transmis au Washington Post.

«Les blessures sont graves, mais son état évolue dans la bonne direction», a ajouté ce proche de l’écrivain à la renommée mondiale, poignardé une dizaine de fois au cou et à l’abdomen. Un homme de 24 ans, Hadi Matar, s’était précipité sur l’estrade avant que M. Rushdie ne prenne la parole au centre culturel de Chautauqua.

«Humour intact»

Zafar Rushdie, son fils, a confirmé sur Twitter que son père «avait pu dire quelques mots» et qu’il avait «conservé intact son sens de l’humour». La famille s’est dite «extrêmement soulagée».

Salman Rushdie reste hospitalisé à Erié, en Pennsylvanie, au bord du lac qui sépare les Etats-Unis du Canada.

Si les nouvelles de dimanche sont rassurantes, l’agent Wylie avait été alarmiste vendredi en parlant de blessures graves au bras et au foie et la perte possible d’un oeil.

L’animateur de la conférence, Henry Reese, 73 ans, qui a été légèrement touché au visage, a raconté sur CNN que l’attaque «ressemblait à une sorte de mauvaise blague (qui) n’avait pas l’air réel. Quand il y a eu du sang derrière lui, c’est devenu réel».

Leur agresseur, Hadi Matar, né aux Etats-Unis, vivant dans le New Jersey et dont les parents sont d’un village du sud du Liban, a été inculpé de «tentative de meurtre et agression».

En tenue rayée noire et blanche de détenu, menotté et masqué, il n’a pas dit un mot samedi soir devant le tribunal de Chautauqua et a plaidé «non coupable» par la voix de son avocat.