Mobilité à Bruxelles: ce qui va changer cette semaine (carte interactive)

Le bourgmestre bruxellois Philippe Close (PS) n’a pas caché s’attendre à des débuts compliqués avec la mise en place le 16 août prochain du nouveau plan de circulation dans le Pentagone : « Ça va secouer. Ce genre de grands projets urbains, ça secoue. On ne veut empêcher personne de venir en voiture, mais les gens doivent comprendre que, moi, j’ai de plus en plus d’habitants. Donc j’ai besoin d’espaces publics. Le 16 août, ça ne va pas être simple et il va falloir parfois s’adapter. » Son échevin de la Mobilité Bart Dhondt (Groen) qui porte le projet évoque une nécessaire période d’acclimatation de plusieurs mois : « Il faudra cinq à six mois pour évaluer le plan. Les gens ont besoin de temps pour adapter leurs habitudes. On sera dans le dialogue et on sera là pour les accompagner dans ce changement. » Les autorités locales prévoient des boucles de circulation, des piétonnisations ou encore des mises en sens unique.