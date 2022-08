«Au PSG, il y a toujours un problème»: Thierry Henry revient sur l’altercation entre Neymar et Mbappé (vidéo)

Décidément, il se passe toujours quelque chose avec le Paris Saint-Germain ! Si l'équipe de Christophe Galtier réalise un début de championnat parfait avec une nouvelle victoire samedi face à Montpellier (5-2), tout le monde a retenu l'image de Neymar et Kylian Mbappé se disputant un pénalty, finalement tiré (et marqué) par le Brésilien. Une initiative prise par le numéro 10 lui-même, après un échange avec le champion du monde français.

Au lendemain de la soirée au Parc des Princes, Thierry Henry est revenu sur cet épisode. « C'est la place de Kylian Mbappé. Il va devoir bien sûr le montrer comme il le montre depuis le début. Mais il n'a rien à prouver à personne. Maintenant, il faut jouer », a rappelé l'ancien joueur d'Arsenal sur Prime Video. « Après, comment le coach va trouver pour faire jouer les trois (Messi, Neymar, Mbappé) et les rendre heureux ... Bon courage. Au PSG, il y a toujours un débat, un problème. Ils ont gagné 5-2 et on parle de Mbappé. L'année dernière, c'était Neymar et ça sera toujours comme ça, c'est le PSG. »