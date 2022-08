Jérôme Guéry après sa médaille aux Mondiaux d’équitation: «Je la place plus haut que celle de Tokyo»

« C’est une nouvelle étape dans ma carrière de cavalier », a souligné le Namurois. « En tant qu’enfant, vous rêvez de Jeux Olympiques et des Mondiaux. Maintenant, je peux affirmer que vous pouvez réaliser vos rêves en travaillant dur. Mon expérience dans les grands championnats m’a aidé à garder mon calme ces derniers jours »

Avec Quel Homme de Hus, Jérôme Guéry a remporté la médaille d’argent de l’épreuve individuelle en saut d’obstacles lors des championnats du monde d’équitation dimanche à Herning au Danemark. « Je place cette médaille plus haut que le bronze aux Jeux de Tokyo », a réagi Guéry en conférence de presse.

Une médaille d’argent qui vient atténuer la déception du concours par équipes où la Belgique a terminé à la 7e place, manquant une première chance de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. « En équipe, l’objectif était de décrocher une médaille et donc de se qualifier. Une fois cet objectif manqué, j’ai rapidement tourné le bouton et je me suis concentré sur l’épreuve individuelle. »