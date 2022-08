Jonglage et volée de 50 mètres: l’incroyable but de Julien Vercauteren en Coupe de Belgique (vidéo)

Un but comme celui-là, cela n’arrive pas tous les jours ! Ce week-end, Lokeren (D2 Am.) recevait Mons (D3 Am.) en Coupe de Belgique. Un affiche loin d’être extraordinaire a priori mais pourtant, rien qu’avec ce but, elle en valait le détour !

En récupérant le ballon au milieu de terrain, Vercauteren, qui évoluait encore à l’OGC Nice en 2016, s’est mis à jongler, a mis la balle en l'air et a décohé une frappe lunaire pour lober le gardien.