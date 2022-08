Il y a un an, la chute de Kaboul amorçait la dégringolade de Joe Biden

Le 15 août marque le premier anniversaire de la chute de Kaboul aux mains des talibans et d’une fin d’été 2021 cauchemardesque, marquée par l’évacuation en catastrophe d’Afghanistan.

Les célébrations auront été brèves à Washington : guilleret pour la première fois depuis des lustres, Joe Biden savourait en début de semaine l’adoption par le Sénat de sa loi pour la lutte contre l’inflation et le changement climatique (Inflation Reduction Act), puis la baisse miraculeuse des prix à la pompe, synonyme d’accalmie pour un président tombé dans des abîmes d’impopularité.

Dans l’intimité du Bureau ovale, cotillons et paillettes ont été prestement remisés : le 15 août marque le premier anniversaire de la chute de Kaboul aux mains des talibans et d’une fin d’été 2021 cauchemardesque, marquée par l’évacuation en catastrophe d’Afghanistan, la mort de 170 Afghans et de 13 soldats américains dans un attentat contre l’aéroport de Kaboul, le 26 août 2021.