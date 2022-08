Aubert: «OLO» solo au Zénith de Paris

Warner Music.

C’était le 3 mars 2020 à Forest National, quelques jours avant le confinement et deux années d’une autre vie. Dans la foulée de son album Refuge, Jean-Louis Aubert innovait avec son OLO Tour, une performance technologique qui le montrait seul sur scène entouré d’hologrammes à son effigie, un tour de force à la fois artistique et technique durant près de trois heures (seuls 18 titres ont ici été retenus malheureusement), périodes solo et Téléphone confondues. Jean-Louis illusionniste était entouré de décors factices en 3D et d’hologrammes lui permettant de se démultiplier visuellement pendant qu’au bout de ses pieds, il jouait de boucles de rythmes et guitares superposées. Enregistré en décembre 2021 au Zénith de Paris, cet album témoigne surtout d’une belle générosité.