Eminem en mode rétrospectif

Universal Music.

En 2005, le rappeur américain publiait une première compilation dont voici le deuxième volet couvrant les années 2007 à 2022. Un « best of » s’ouvrant par le fameux Godzilla avec Juice WRLD, où, dans les trente dernières secondes, il prononce 224 mots contenant 330 syllabes, soit en moyenne 10,65 syllabes/seconde et 7,23mots/seconde. Tous ses featurings prestigieux (Beyoncé, Ed Sheeran, Bruno Mars, P ! nk, Rihanna, Gwen Stefani, Lil Wayne, etc.) sont bien sûr là sur ses deux disques totalisant 34 morceaux, dont deux titres inédits : From the D 2 the LBC avec Snoop Dogg et Is This Love ('09) avec 50 Cent. En plus d’un remix de Rap God et le titre The King and I, issu de la b.o. du film Elvis, présent sur aucun album du rappeur. De quoi au total rappeler qu’Eminem, à la veille de ses 50 ans, reste un des patrons du rap US contemporain.