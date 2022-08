Calvin Harris et ses invités

Sony Music.

Cinq ans après le premier tome, le DJ écossais publie la suite. En 2015, selon le magazine Forbes, Calvin Harris a accumulé les plus grands revenus pour un disc jockey durant trois années de suite. Ce succès, il le doit autant au nombre astronomique de prestations scéniques qu’à ses featurings de prestige. Tout le monde fait appel à lui. Après Kylie Minogue, Rihanna, Travis Scott, Ariana Grande, Katy Perry, DJ Khaled, Nicki Minaj, Jessie Reyez, PartyNextDoor, Snoop Dogg et The Weeknd, il nous revient cette fois avec Dua Lipa, Pharrell Williams, Charlie Puth, Swae Lee, Pusha T, Normani, Hasley, Justin Timberlake, 21 Savage, Tinashe et le rappeur Offset51. Entre pop, rap, électro et r’n’b, Calvin mange à tous les râteliers, imposant son style easy listening. Tout ça pour danser tout l’été !