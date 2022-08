Le faux split de Oh Wonder

Virgin-Universal.

Avec Anthony Vander West and et son épouse Josephine Vander West (née Vander Gucht), on ne s’ennuie jamais. Après son troisième album No One Else Can Wear Your Crown paru en février 2020, à la veille de la pandémie, le duo londonien a publié en 2021 22 Break, ce qu’il décrivait comme « peut-être le premier album de rupture de l’histoire écrit et enregistré avec la personne avec laquelle tu as rompu ». Ce « presque split » est maintenant suivi d’une seconde partie : 22 Make. Après les chansons de doute, de solitude et de peur nées durant la pandémie, voici le bout du tunnel : de belles chansons d’amour positives et de résilience !