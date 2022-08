Peinture: Eugène Leroy, à contre-jour

« Eugène Leroy à contre jour », Musée des Beaux-Arts de Tourcoing, museebeauxarts@ville- tourcoing.fr, jusqu’au 2 octobre.

Propriétaire d’une donation de près de quatre cent cinquante œuvres, le musée des Beaux-arts de Tourcoing est devenu le repère d’un des peintres du nord de la France les plus féconds de l’après-guerre. Et quand on dit fécond, c’est dans le sens plein du terme tant le matiérisme bien contrôlé qui caractérise l’œuvre, magma de couleurs pures et comme en fusion, semble en perpétuelle gestation, source vive de figures larvées, de paysages oscillant entre apparition et dissolution, ombre et lumière, peinture et relief.