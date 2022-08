Gaume Jazz: le triomphe de la qualité

Le Gaume Jazz s’est terminé dimanche soir aux rythmes emballants du JEMM Music Project, un sextet italien qui s’amuse (et nous amuse) avec sa musique immédiate, franche, enthousiasmante, dansante et pleine de sonorités particulières. Basse, batterie, sax, trombone, mais aussi vibraphone et un Max Castlunger bondissant qui passe du balafon au steeldrum, du hang au chalumeau et au zurna. Ce fut la fête sous le grand chapiteau érigé à Rossignol, qui ponctuait magnifiquement ces trois jours de festival.

Ce fut d’ailleurs la fête tout au long du Gaume Jazz. la fête à la musique, à la découverte, à la création, à la créativité. Ce 38e Gaume Jazz fut un des plus riches auxquels j’ai assisté. Et le public y a participé nombreux, malgré la chaleur : on se pressait sous les chapiteaux, dans la salle de théâtre et dans l’église St-Nicolas. Je vous ai déjà parlé des journées du vendredi 12 et du samedi 16, voici les trois concerts à retenir du dimanche 14.