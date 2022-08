Delphine Nkansa qualifiée pour les demi-finales du 100m: « La plus rapide… avec un mollet en moins ! »

C’est, effectivement, avec un kinésiotape qui tapissait tout le bas de sa jambe gauche qu’elle a raconté la mésaventure qu’elle avait vécue dimanche en allant visionner les lieux de ses futurs exploits. L’athlète de l’Excelsior venait de courir en 11.33 (-0,7), le deuxième temps de sa carrière et le plus rapide des trois séries préliminaires, quand elle a expliqué en se marrant qu’elle s’était fait mal en poussant un peu trop violemment avec sa jambe gauche sur le bitume.

« Je pouvais à peine marcher, je vous jure… », a-t-elle raconté. « J’ai été voir le médecin de la délégation qui a fait faire une échographie. Quand il est revenu, la mine sombre, m’annoncer que j’avais une contracture et que je ne pourrais pas courir le lendemain (lundi), j’ai commencé à pleurer. J’étais tout à fait dépressive… »

Mais la nuit a, de toute évidence, fait des miracles. Sur les conseils de son entraîneur… et de sa maman, dans ce stade où elle s’est souvenue être venue en voyage scolaire à 14 ans et même « avoir marché sur le toit – mais c’est autorisé, hein ! » – elle a attendu l’échauffement pour voir s’il fallait vraiment renoncer. « Et, avec un mollet en moins, j’ai été la plus rapide ! »

De quoi prendre rendez-vous avec les demi-finales de de mardi. « Je ne rêve pas trop, parce que les 12 meilleures Européennes, qui n’ont pas dû courir les séries, vont rentrer. Je vais essayer battre mon record personnel (11.26) et de bien préparer mon 200 m, qui est mon principal objectif ! »

Rosius par le chas de l’aiguille

Rani Rosius sera également présente en demi-finale. Mais la Limbourgeoise a reconnu avoir sans doute couru « la plus mauvaise course de (sa) vie » dans la première série, où elle a fini 5e en 11.47, très loin de son record personnel (11.28). Elle a, heureusement, été repêchée au temps.