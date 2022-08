La poudre pour bébé à base de talc est-elle cancérigène?

Ce jeudi 11 août, la multinationale Johnson & Johnson a annoncé, par la voie d’un communiqué de presse publié sur son site, arrêter la production de sa poudre pour bébé dans le monde entier en 2023. Ce n’est pas une première : le produit avait déjà été interdit aux Etats-Unis et au Canada il y a plus de deux ans suite à la détection de traces d’amiante par l’administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (Food and Drug Administration). Une saga scientifico-judiciaire s’en est suivie.