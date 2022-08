Jeunesse: Marfarlane, le chaman qui murmurait à l’oreille des enfants

Quand la poésie et l’aquarelle ensorcellent, les jeunes lecteurs se reconnectent à une nature qu’ils apprennent à nommer et regarder.

Le petit livre des sortilèges, Robert Macfarlane et Jackie Morris, Les Arènes Jeunesse, 240 p., 20 €. Dès 6 ans.

Nous ne sauverons pas ce que nous n’aimons pas et nous aimons rarement ce que nous ne pouvons pas nommer, » écrit Robert Macfarlane, auteur du Petit livre des sortilèges, œuvre d’une poésie et d’une beauté insondable, qui nous aide (re)connaître et nommer avec amour et respect les créatures et les plantes avec qui nous partageons cette planète. Comme le geai transporte dans son bec les glands du chêne qui engendreront d’autres forêts de chênes, le créateur britannique sème les graines de l’émerveillement chez l’enfant, et donc celles du changement à l’heure où il devient urgent d’apprendre à mieux regarder, pour mieux le protéger, notre environnement.