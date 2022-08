Brupower veut révolutionner la provision d’énergie à Bruxelles

Depuis la rampe du Palais de Justice de Bruxelles, on peut compter les quelques panneaux photovoltaïques installés sur les toits modernes de certaines habitations du centre-ville. « On devrait en voir partout ! », lance Sébastien. Cet informaticien spécialisé dans le secteur de l’énergie et de ses algorithmes a cofondé, en mai dernier, la coopérative Brupower qui a pour projet de devenir un fournisseur d’électricité autonome sur la région bruxelloise. Avec une dizaine d’autres fondateurs férus d’énergie renouvelable, ils souhaitent installer 4.500 panneaux photovoltaïques dans la capitale d’ici trois ans… Ambitieux ? « On ne peut plus voir “petit” dans le secteur de l’énergie renouvelable : dans le contexte actuel où l’on parle de rationner l’énergie qui se négocie dans des conflits géopolitiques, sans parler d’impact écologique, c’est le minimum », tranche l’informaticien.