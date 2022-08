Sécheresse, inflation... pourquoi nos fruits et légumes traversent un été tourmenté

Baisse de la consommation, chaleur, sécheresse, explosions des coûts, mauvaises rémunérations… arboriculteurs et maraîchers accumulent les déconvenues et se préparent à un automne calamiteux.

Il faut en manger cinq portions par jour pour rester en forme, conseille l’Organisation mondiale de la santé. Pourtant, les fruits et les légumes, centraux dans notre alimentation, traversent une période estivale particulièrement difficile. Et pas seulement en raison du mercure qui s’affole et de la pluviométrie en berne. Voici pourquoi les végétaux comestibles n’ont pas la pêche.

