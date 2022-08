Le débrief de Philippe Albert: «Je pense que les clubs belges vont réussir le carton plein en Coupe d’Europe!»

1. « Déjà plus que cinq équipes pour quatre places ! »

« Je vais sans doute décevoir les supporters des outsiders comme l’Union, Charleroi, le Standard ou Malines mais je pense qu’il n’y a déjà plus que cinq candidats au top 4, comme par hasard les membres du G5 ! La différence avec la saison dernière c’est que, cette fois, Genk et Gand n’ont pas raté leur départ. Nous sommes encore tôt dans la saison mais, franchement, ces cinq-là sont au-dessus du lot. Et concernant Genk, où le jeune El Khannouss, qui a choisi le Maroc plutôt que les Diables, est de plus en plus impressionnant, on ne se rend même pas compte qu’Ito et Dessers sont partis et que Bongonda, sur le départ, ne joue plus… »