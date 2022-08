Brésil: une campagne électorale sous haute tension

Le Brésil entre en campagne. Un scrutin qui s’annonce comme l’un des plus compliqués de son histoire. La menace du chef de l’Etat sortant de ne pas respecter le résultat crée un climat des plus tendus. Un manifeste pour la démocratie a déjà recueilli un million de signatures.

Le Brésil débute, ce mardi 16 août, une campagne électorale qui s’annonce une des plus compliquées de son histoire récente. Non seulement parce que les deux principaux candidats – Jair Bolsonaro et Luiz Inacio Lula da Silva, dit Lula – sont deux personnages emblématiques et antagonistes. Mais surtout car les menaces continuelles du chef actuel de l’Etat de ne pas respecter le jeu démocratique laissent planer une tension constante sur le déroulé de la campagne comme sur la survie de la démocratie.