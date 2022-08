Où sont donc passés les food trucks?

Sur le bitume bruxellois, pas l’ombre d’un camion food truck coloré. Pour en retrouver, il faut davantage se tourner vers les festivals et les événements privés. Avec l’envie de démontrer au public un talent de cuisinier, de plus en plus de personnes ont envie de se lancer dans l’aventure. « Cela permet de casser la routine métro/boulot/dodo, » explique Fabrice Willot, président de la Fédération des food trucks. Pourtant, si pas mal de nouveaux food trucks prennent la route, le nombre total de ces derniers ne fait que baisser. Pourquoi ? L’abandon.